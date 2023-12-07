Охочих евакуюватися з Куп’янщини останніми днями немає – Канашевич

Протягом останніх кількох днів мешканці Куп’янського району Харківської області не зверталися до місцевої влади з проханням допомогти виїхати у безпечніше місце.

Про це в етері національного телемарафону розповів начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

“Декілька днів можна констатувати, що охочих щодо евакуації немає. Але ми можемо говорити лише про тих людей, які звертаються до нас з проханням евакуації та потребують розміщення в місті Харків. Тому можливо, і я впевнений, що є такі люди, які можуть виїжджати самостійно. У них є родичі або житло десь поза межами небезпечної зони. Вони можуть виїжджати та знаходити себе житло самостійно, проживати в безпечних районах Харківської області“, — зазначив начальник РВА.

За даними Канашевича, в районі зараз перебувають близько 41,5 тисячі жителів, а до повномасштабної війни було 135 тисяч. Також на Куп’янщині залишаються 3800 дітей, переважно у селищах Великий Бурлук та Шевченкове, віддалених від кордону та зони активних бойових дій.

Нагадаємо, з 3 по 26 листопада проводилася примусова евакуація сімей із дітьми Куп’янського району. З території Кіндрашівської громади вивезли 31 дитину, з Куп’янської громади – (лівий берег) 182 дітей, з Курилівської громади – 83 дитини.