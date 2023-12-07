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Желающих эвакуироваться с Купянщины в последние дни нет — Канашевич

Общество 21:50   07.12.2023
Елена Нагорная
Желающих эвакуироваться с Купянщины в последние дни нет — Канашевич Фото: telegram Андрея Беседина

В течение последних нескольких дней жители Купянского района Харьковской области не обращались к местным властям с просьбой помочь выехать в более безопасное место.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Несколько дней можно констатировать, что желающих по эвакуации нет. Но мы можем говорить только о тех людях, которые обращаются к нам с просьбой об эвакуации и нуждаются в размещении в Харькове. Поэтому возможно, и я уверен, что есть такие люди, которые могут выезжать самостоятельно. У них есть родственники или жилье где-то за пределами опасной зоны. Они могут выезжать и находить себе жилье самостоятельно, проживать в безопасных районах Харьковской области», — отметил начальник РВА.

По данным Канашевича, в районе сейчас находятся около 41,5 тысяч жителей, а до полномасштабной войны было 135 тысяч. Также на Купянщине остаются 3800 детей, в основном в поселках Великий Бурлук и Шевченково, отдаленных от границы и зоны активных боевых действий.

Напомним, с 3 по 26 ноября проводилась принудительная эвакуация семей с детьми Купянского района. С территории Кондрашевской громады вывезли 31 ребенка, из Купянской громады — (левый берег) 182 детей, из Куриловской громады — 83 ребенка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 21:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последних нескольких дней жители Купянского района Харьковской области не обращались к местным властям с просьбой помочь выехать в более безопасное место.".