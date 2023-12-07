Під Харковом знайшли підпільне виробництво цигарок під виглядом брендів (фото)
Нелегальне виробництво цигарок під виглядом відомих брендів правоохоронці «накрили» в Пісочині.
За даними Харківської обласної прокуратури, 52-річний підприємець організував «схему» нелегального виготовлення тютюнових виробів за допомогою спеціального обладнання, які надалізбував на території регіону. До «бізнесу» він залучив рідну матір та ще трьох знайомих — двох чоловіків 40 і 20 років та 35-річну жінку.
«Для організації процесу незаконного виготовлення тютюнових виробів ділки налагодили закупівлю компонентів та сировини в інших регіонах України», – додали в прокуратурі.
Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 184 тисячі готових до реалізації пачок тютюнових виробів, 127 мішків тютюну, картонні заготовки пачок та пусті гільзи для цигарок, а також обладнання для виготовлення тютюнових виробів, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
П’ятьом фігурантам слідчі повідомили про підозру у незаконному виготовленні тютюнових виробів, в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні, а також у збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 ККУ).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 15:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нелегальне виробництво цигарок під виглядом відомих брендів правоохоронці «накрили» в Пісочині.".