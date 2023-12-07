Под Харьковом нашли подпольное производство сигарет под видом брендов (видео)

Нелегальное производство сигарет под видом известных брендов правоохранители «накрыли» в Песочине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 52-летний предприниматель организовал «схему» нелегального изготовления табачных изделий с помощью специального оборудования, которые продавали на территории региона. В «бизнес» он привлек мать и еще троих знакомых — двух мужчин 40 и 20 лет и 35-летнюю женщину.

«Для организации процесса незаконного изготовления табачных изделий дельцы наладили закупку компонентов и сырья в других регионах Украины», — добавили в прокуратуре.

Во время обыска правоохранители изъяли более 184 тысяч готовых к реализации пачек табачных изделий, 127 мешков табака, картонные заготовки пачек и пустые гильзы для сигарет, а также оборудование для изготовления табачных изделий, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пятерым фигурантам следователи сообщили о подозрении в незаконном изготовлении табачных изделий, в незаконном приобретении в целях сбыта, хранении, а также в сбыте и транспортировке в целях сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 , ч. ч. 1, 2 ст.204 УКУ).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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