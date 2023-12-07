Рада оборони Харківщини: Синєгубов оцінив роботу ТЦК і мобільних груп ППО

На засіданні Ради оборони Харківської області підбили підсумки роботи за тиждень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, повідомив у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Є позитивна динаміка, але координацію дій із правоохоронними органами та представниками органів місцевого самоврядування необхідно негайно посилити“, – написав Синєгубов.

Також, за його словами, на засіданні Ради оборони області було розглянуто питання продовження часу роботи військово-лікарських комісій.

“В умовах воєнного стану будь-які зволікання та протермінування оглядів недопустимі“, – зазначив начальник ХОВА.

Ще одне питання – комплектування автомобільною технікою мобільних вогневих груп Харківщини. Воно, за оцінкою Синєгубова, на високому рівні, і підрозділи готові до виконання бойових завдань протиповітряної оборони.

Нагадаємо, на засіданні Ради оборони Харківської області 2 грудня також обговорювали питання, пов’язані з мобілізацією. Тоді Синєгубов заявив, що її ефективність підвищуватимуть.