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Рада оборони Харківщини: Синєгубов оцінив роботу ТЦК і мобільних груп ППО

Політика 21:01   07.12.2023
Олена Нагорна
Рада оборони Харківщини: Синєгубов оцінив роботу ТЦК і мобільних груп ППО

На засіданні Ради оборони Харківської області підбили підсумки роботи за тиждень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, повідомив у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Є позитивна динаміка, але координацію дій із правоохоронними органами та представниками органів місцевого самоврядування необхідно негайно посилити“, – написав Синєгубов.

Також, за його словами, на засіданні Ради оборони області було розглянуто питання продовження часу роботи військово-лікарських комісій.

В умовах воєнного стану будь-які зволікання та протермінування оглядів недопустимі“, – зазначив начальник ХОВА.

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Ще одне питання – комплектування автомобільною технікою мобільних вогневих груп Харківщини. Воно, за оцінкою Синєгубова, на високому рівні, і підрозділи готові до виконання бойових завдань протиповітряної оборони.

Нагадаємо, на засіданні Ради оборони Харківської області 2 грудня також обговорювали питання, пов’язані з мобілізацією. Тоді Синєгубов заявив, що її ефективність підвищуватимуть.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 21:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На засіданні Ради оборони Харківської області підбили підсумки роботи за тиждень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, повідомив у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.".