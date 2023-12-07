Совет обороны Харьковщины: Синегубов оценил работу ТЦК и мобильных групп ПВО
На заседании Совета обороны Харьковской области подвели итоги работы за неделю территориальных центров комплектования и социальной поддержки, сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Есть положительная динамика, но координацию действий с правоохранительными органами и представителями органов местного самоуправления необходимо немедленно усилить», — написал Синегубов.
Также, по его словам, на заседании Совета обороны области рассмотрели вопрос продления времени работы военно-врачебных комиссий.
«В условиях военного положения любые промедления и просрочки осмотров недопустимы», — отметил начальник ХОВА.
Читайте также: В подразделения харьковской МСЭК наведались следователи: что ищут – Болвинов
Еще один вопрос — комплектование автомобильной техникой мобильных огневых групп Харьковщины. Оно, по данным Синегубова, — на высоком уровне, подразделения готовы к выполнению боевых задач противовоздушной обороны.
Напомним, на заседании Совета обороны Харьковской области 2 декабря также обсуждали вопросы, связанные с мобилизацией. Тогда Синегубов заявил, что ее эффективность будут повышать.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: военкомы, огневые группы, пво, синєгубов, тцк, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Совет обороны Харьковщины: Синегубов оценил работу ТЦК и мобильных групп ПВО»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 21:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На заседании Совета обороны Харьковской области подвели итоги работы за неделю территориальных центров комплектования и социальной поддержки, сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.".