Live
  • Чт 07.12.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.69
  • EUR 39.54

Совет обороны Харьковщины: Синегубов оценил работу ТЦК и мобильных групп ПВО

Общество 21:01   07.12.2023
Елена Нагорная
Совет обороны Харьковщины: Синегубов оценил работу ТЦК и мобильных групп ПВО Фото: Олег Синегубов

На заседании Совета обороны Харьковской области подвели итоги работы за неделю территориальных центров комплектования и социальной поддержки, сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Есть положительная динамика, но координацию действий с правоохранительными органами и представителями органов местного самоуправления необходимо немедленно усилить», — написал Синегубов.

Также, по его словам, на заседании Совета обороны области рассмотрели вопрос продления времени работы военно-врачебных комиссий.

«В условиях военного положения любые промедления и просрочки осмотров недопустимы», — отметил начальник ХОВА.

Читайте также: В подразделения харьковской МСЭК наведались следователи: что ищут – Болвинов

Еще один вопрос — комплектование автомобильной техникой мобильных огневых групп Харьковщины. Оно, по данным Синегубова, — на высоком уровне, подразделения готовы к выполнению боевых задач противовоздушной обороны.

Напомним, на заседании Совета обороны Харьковской области 2 декабря также обсуждали вопросы, связанные с мобилизацией. Тогда Синегубов заявил, что ее эффективность будут повышать.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Изменят ли комендантский час на Харьковщине на Новый год: ответ Синегубова
Изменят ли комендантский час на Харьковщине на Новый год: ответ Синегубова
07.12.2023, 11:56
На Харьковщине ликвидируют детсады: что известно
На Харьковщине ликвидируют детсады: что известно
07.12.2023, 10:00
Главные новости Харькова 7.12: ДТП с шестью погибшими, детсад в метро, фронт
Главные новости Харькова 7.12: ДТП с шестью погибшими, детсад в метро, фронт
07.12.2023, 21:15
Заснежит и будет заметать: прогноз погоды в Харькове и области на 8 декабря
Заснежит и будет заметать: прогноз погоды в Харькове и области на 8 декабря
07.12.2023, 20:30
В Харькове уволился заместитель мэра Терехова Евгений Водовозов
В Харькове уволился заместитель мэра Терехова Евгений Водовозов
06.12.2023, 17:55
Желающих эвакуироваться с Купянщины в последние дни нет — Канашевич
Желающих эвакуироваться с Купянщины в последние дни нет — Канашевич
07.12.2023, 21:50

Новости по теме:

14:50
Избиение харьковчанина в ТЦК: под домашний арест отправили обоих военкомов
17:31
Харьковчанин показал, как бьют и удерживают в военкомате на Львовщине (видео)
20:46
Увольнение всех областных военкомов: Зеленский подписал указ
14:47
«Увольняем всех областных военкомов», — Зеленский провел заседание СНБО

Вы читали новость: «Совет обороны Харьковщины: Синегубов оценил работу ТЦК и мобильных групп ПВО»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 21:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На заседании Совета обороны Харьковской области подвели итоги работы за неделю территориальных центров комплектования и социальной поддержки, сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.".