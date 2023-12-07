Совет обороны Харьковщины: Синегубов оценил работу ТЦК и мобильных групп ПВО

На заседании Совета обороны Харьковской области подвели итоги работы за неделю территориальных центров комплектования и социальной поддержки, сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Есть положительная динамика, но координацию действий с правоохранительными органами и представителями органов местного самоуправления необходимо немедленно усилить», — написал Синегубов.

Также, по его словам, на заседании Совета обороны области рассмотрели вопрос продления времени работы военно-врачебных комиссий.

«В условиях военного положения любые промедления и просрочки осмотров недопустимы», — отметил начальник ХОВА.

Еще один вопрос — комплектование автомобильной техникой мобильных огневых групп Харьковщины. Оно, по данным Синегубова, — на высоком уровне, подразделения готовы к выполнению боевых задач противовоздушной обороны.

Напомним, на заседании Совета обороны Харьковской области 2 декабря также обсуждали вопросы, связанные с мобилизацией. Тогда Синегубов заявил, что ее эффективность будут повышать.