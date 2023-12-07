У центрі Харкова на понад місяць перекрили вулицю: відновлюють трамвайні колії

Рух транспорту на вулиці Мироносицькій, на ділянці від вулиці Весніна до майдану Першого Травня, заборонений з 7 грудня по 12 січня.

Причина – проведення робіт з відновлення трамвайних колій, повідомили у Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Весніна, Сумською, майданом Першого Травня тощо.