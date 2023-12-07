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У центрі Харкова на понад місяць перекрили вулицю: відновлюють трамвайні колії

Суспільство 11:42   07.12.2023
Вікторія Яковенко
У центрі Харкова на понад місяць перекрили вулицю: відновлюють трамвайні колії Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту на вулиці Мироносицькій, на ділянці від вулиці Весніна до майдану Першого Травня, заборонений з 7 грудня по 12 січня.

Причина – проведення робіт з відновлення трамвайних колій, повідомили у Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Весніна, Сумською, майданом Першого Травня тощо.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У центрі Харкова на понад місяць перекрили вулицю: відновлюють трамвайні колії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 11:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Мироносицькій, на ділянці від вулиці Весніна до майдану Першого Травня, заборонений з 7 грудня по 12 січня.".