У центрі Харкова на понад місяць перекрили вулицю: відновлюють трамвайні колії
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту на вулиці Мироносицькій, на ділянці від вулиці Весніна до майдану Першого Травня, заборонений з 7 грудня по 12 січня.
Причина – проведення робіт з відновлення трамвайних колій, повідомили у Харківській міськраді.
Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Весніна, Сумською, майданом Першого Травня тощо.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 11:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Мироносицькій, на ділянці від вулиці Весніна до майдану Першого Травня, заборонений з 7 грудня по 12 січня.".