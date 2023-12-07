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В центре Харькова на месяц перекрыли улицу: восстанавливают трамвайные пути

Общество 11:42   07.12.2023
Виктория Яковенко
В центре Харькова на месяц перекрыли улицу: восстанавливают трамвайные пути Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на улице Мироносицкой, на участке от улицы Веснина до площади Первого Мая, запрещено с 7 декабря по 12 января.

Причина – проведение работ по восстановлению трамвайных путей, сообщили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Веснина, Сумской, площади Первого Мая и т. д.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 11:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Мироносицкой, на участке от улицы Веснина до площади Первого Мая, запрещено с 7 декабря по 12 января.".