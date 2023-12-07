В центре Харькова на месяц перекрыли улицу: восстанавливают трамвайные пути

Движение транспорта на улице Мироносицкой, на участке от улицы Веснина до площади Первого Мая, запрещено с 7 декабря по 12 января.

Причина – проведение работ по восстановлению трамвайных путей, сообщили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Веснина, Сумской, площади Первого Мая и т. д.