В центре Харькова на месяц перекрыли улицу: восстанавливают трамвайные пути
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта на улице Мироносицкой, на участке от улицы Веснина до площади Первого Мая, запрещено с 7 декабря по 12 января.
Причина – проведение работ по восстановлению трамвайных путей, сообщили в Харьковском горсовете.
Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Веснина, Сумской, площади Первого Мая и т. д.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 11:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Мироносицкой, на участке от улицы Веснина до площади Первого Мая, запрещено с 7 декабря по 12 января.".