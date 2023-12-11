Після ракетного удару: на Харківщині відновили електрику
У Великому Бурлуку на Харківщині під’єднали світло споживачам, які залишилися без електрики у ніч із 9 на 10 грудня.
“Фахівці Великобурлуцького району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Як розповів начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв, внаслідок обстрілу ракетами С-300 у ніч проти неділі у селищі були знеструмлені понад 80 споживачів”, – поінформувала пресслужба Харківобленерго.
Енергетики виїхали у Великий Бурлук у неділю. Вони визначили, що в селищі пошкоджено лінії електропередачі та провели ремонт.
“Зараз усі споживачі зі світлом”, – повідомив Кривошеєв.
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Нагадаємо, російська армія вдарила ракетами С-300 по Великому Бурлуку в ніч проти 10 грудня. “Приліт” був у місцевому гуртожитку. Обійшлося без постраждалих.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", великий бурлук, електрика, новини Харкова, ракетний удар, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 10:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Великому Бурлуку на Харківщині під’єднали світло споживачам, які залишилися без електрики у ніч із 9 на 10 грудня".