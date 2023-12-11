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Після ракетного удару: на Харківщині відновили електрику

Суспільство 10:28   11.12.2023
Оксана Горун
Після ракетного удару: на Харківщині відновили електрику

У Великому Бурлуку на Харківщині під’єднали світло споживачам, які залишилися без електрики у ніч із 9 на 10 грудня.

“Фахівці Великобурлуцького району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Як розповів начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв, внаслідок обстрілу ракетами С-300 у ніч проти неділі у селищі були знеструмлені понад 80 споживачів”, – поінформувала пресслужба Харківобленерго.

Енергетики виїхали у Великий Бурлук у неділю. Вони визначили, що в селищі пошкоджено лінії електропередачі та провели ремонт.

“Зараз усі споживачі зі світлом”, – повідомив Кривошеєв.

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Нагадаємо, російська армія вдарила ракетами С-300 по Великому Бурлуку в ніч проти 10 грудня. “Приліт” був у місцевому гуртожитку. Обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 10:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Великому Бурлуку на Харківщині під’єднали світло споживачам, які залишилися без електрики у ніч із 9 на 10 грудня".