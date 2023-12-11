После ракетного удара: на Харьковщине восстановили электричество
В Великом Бурлуке на Харьковщине подключили свет потребителям, которые остались без электричества в ночь с 9 на 10 декабря.
«Специалисты Великобурлукского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение в пос. Великий Бурлук Купянского района. Как рассказал начальник Великобурлукского РЭС Евгений Кривошеев, в результате обстрела ракетами С-300 в ночь на воскресенье в поселке были обесточены более 80 потребителей», — проинформировала пресс-служба Харьковоблэнерго.
Энергетики выехали в Великий Бурлук в воскресенье. Они определили, что в поселке повреждены линии электропередачи, и провели ремонт.
«Сейчас все потребители со светом», — сообщил Кривошеев.
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Напомним, российская армия ударила ракетами С-300 по Великому Бурлуку в ночь на 10 декабря. «Прилет» был в местное общежитие. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", великий бурлук, електрика, новости Харькова, ракетний удар, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 10:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Великом Бурлуке на Харьковщине подключили свет потребителям, которые остались без электричества в ночь с 9 на 10 декабря".