Затяжна негода: яка ситуація на дорогах Харківщини (відео)

На Харківщині дорожники 6 днів поспіль працюють у посиленому режимі.

«Ми останні 6 днів спостерігали надскладні погодні умови. Це опади у вигляді снігу, переходили в опади у вигляді крижаного дощу. Прогнози ми бачили, оперативно ми підготувалися. До початку осінньо-зимового періоду у нас було підготовлено близько 300 одиниць техніки, але задіяно аж 435 одиниць техніки. Ми перекидали з інших областей, залучали додаткові механізми. Ми з цією ситуацією впоралися, неідеально», – повідомив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв.

За даними дорожників, за останню добу на автошляхах в регіоні працювали 123 одиниці техніки. На обробку покриття використали 2260 тонн піщано-соляної суміші та понад 26 тонн солі. Загалом дорожники обробили 2143 км шляхів загального користування державного значення.

«Обмежень в русі дорогами Харківської області немає. Надзвичайних ситуацій не зафіксовано, та все ж просимо водіїв бути уважними, дотримуватись безпечної дистанції та швидкісного режиму, а також не заважати роботі спецтехніки», – зазначили дорожники.

Звернутися по допомогу та отримати актуальну інформацію про стан проїзду дорогами Харківщини можна за телефоном цілодобової гарячої лінії: +38 095 568 38 77.

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