Затяжная непогода: какая ситуация на дорогах Харьковщины (видео)

На Харьковщине дорожники 6 дней подряд работают в усиленном режиме.

«Мы последние 6 дней наблюдали сверхсложные погодные условия. Это осадки в виде снега, переходили в осадки в виде ледяного дождя. Прогнозы мы видели, оперативно мы подготовились. К началу осенне-зимнего периода у нас было подготовлено около 300 единиц техники, но задействовано 435 единиц техники. Мы перебрасывали из других областей, привлекали дополнительные механизмы. Мы с этой ситуацией справились, неидельно», – сообщил начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев.

По данным дорожников, за последние сутки на автодорогах в регионе работали 123 единицы техники. На обработку покрытия использовали 2260 тонн песчано-соляной смеси и более 26 тонн соли. В общем дорожники обработали 2143 км путей общего пользования государственного значения.

«Ограничений в движении по дорогам Харьковской области нет. Чрезвычайные ситуации не зафиксированы, но просим водителей быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также не мешать работе спецтехники», — отметили дорожники.

Обратиться за помощью и получить актуальную информацию о состоянии проезда по дорогам Харьковщины можно по телефону круглосуточной горячей линии: +38 095 568 38 77.