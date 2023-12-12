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Затяжная непогода: какая ситуация на дорогах Харьковщины (видео)

Общество 13:43   12.12.2023
Виктория Яковенко
Затяжная непогода: какая ситуация на дорогах Харьковщины (видео)

На Харьковщине дорожники 6 дней подряд работают в усиленном режиме.

«Мы последние 6 дней наблюдали сверхсложные погодные условия. Это осадки в виде снега, переходили в осадки в виде ледяного дождя. Прогнозы мы видели, оперативно мы подготовились. К началу осенне-зимнего периода у нас было подготовлено около 300 единиц техники, но задействовано 435 единиц техники. Мы перебрасывали из других областей, привлекали дополнительные механизмы. Мы с этой ситуацией справились, неидельно», – сообщил начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев.

По данным дорожников, за последние сутки на автодорогах в регионе работали 123 единицы техники. На обработку покрытия использовали 2260 тонн песчано-соляной смеси и более 26 тонн соли. В общем дорожники обработали 2143 км путей общего пользования государственного значения.

«Ограничений в движении по дорогам Харьковской области нет. Чрезвычайные ситуации не зафиксированы, но просим водителей быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также не мешать работе спецтехники», — отметили дорожники.

Обратиться за помощью и получить актуальную информацию о состоянии проезда по дорогам Харьковщины можно по телефону круглосуточной горячей линии: +38 095 568 38 77.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине дорожники 6 дней подряд работают в усиленном режиме.".