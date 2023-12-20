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У Харкові дерево впало на проїжджу частину (фото)

Суспільство 13:11   20.12.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові дерево впало на проїжджу частину (фото) Фото: Харківська міськрада

Комунальники прибирають дерево, що впало на вулиці Алчевських.

За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань внаслідок пригоди немає, повідомили у Харківській міськраді.

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Фото: соцмережі

На фото, опублікованому в соцмережах, видно, що дерево впало на проїжджу частину

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 13:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники прибирають дерево, що впало на вулиці Алчевських.".