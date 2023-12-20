У Харкові дерево впало на проїжджу частину (фото)
Фото: Харківська міськрада
Комунальники прибирають дерево, що впало на вулиці Алчевських.
За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань внаслідок пригоди немає, повідомили у Харківській міськраді.
На фото, опублікованому в соцмережах, видно, що дерево впало на проїжджу частину
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Алчевский, дерево, коммунальщики, міськрада, упало, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 13:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники прибирають дерево, що впало на вулиці Алчевських.".