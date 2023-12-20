У Харкові дерево впало на проїжджу частину (фото)

Комунальники прибирають дерево, що впало на вулиці Алчевських.

За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань внаслідок пригоди немає, повідомили у Харківській міськраді.

На фото, опублікованому в соцмережах, видно, що дерево впало на проїжджу частину