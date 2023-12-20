В Харькове дерево упало на проезжую часть (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Коммунальщики убирают упавшее на улице Алчевских дерево.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет, сообщили в Харьковском горсовете.
На фото, опубликованном в соцсетях, видно, что дерево упало на проезжую часть.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики убирают упавшее на улице Алчевских дерево.".