В Харькове дерево упало на проезжую часть (фото)

Коммунальщики убирают упавшее на улице Алчевских дерево.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет, сообщили в Харьковском горсовете.

На фото, опубликованном в соцсетях, видно, что дерево упало на проезжую часть.