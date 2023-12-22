І сніг, і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на суботу, 23 грудня

У суботу, 23 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують мокрий сніг та дощ. Вдень можливі такі ж опади, але невеликі.

У Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 0 до 2 градусів зі знаком “плюс”, вдень – 1 – 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура протягом доби становитиме від 0 до 5 тепла.

Вітер західний, 5-10 м/с.