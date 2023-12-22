І сніг, і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на суботу, 23 грудня
Фото: Василь Голосний
У суботу, 23 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують мокрий сніг та дощ. Вдень можливі такі ж опади, але невеликі.
У Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 0 до 2 градусів зі знаком “плюс”, вдень – 1 – 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура протягом доби становитиме від 0 до 5 тепла.
Вітер західний, 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 20:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 23 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують мокрий сніг та дощ. Вдень можливі такі ж опади, але невеликі.".