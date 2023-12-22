И снег, и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 23 декабря
Фото: Василий Голосный
В субботу, 23 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют мокрый снег и дождь. Днем возможны такие же осадки, но небольшие.
В Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 0 до 2 градусов со знаком «плюс», днем — 1 — 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии,
По области температура в течение суток составит от 0 до 5 тепла.
Ветер западный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз, сніг, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 20:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 23 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют мокрый снег и дождь. Днем возможны такие же осадки, но небольшие.".