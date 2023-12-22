Live
  • Пт 22.12.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 37.6
  • EUR 41.28

И снег, и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 23 декабря

Общество 20:03   22.12.2023
Елена Нагорная
И снег, и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 23 декабря Фото: Василий Голосный

В субботу, 23 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют мокрый снег и дождь. Днем возможны такие же осадки, но небольшие.

В Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 0 до 2 градусов со знаком «плюс», днем — 1 — 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии,

По области температура в течение суток составит от 0 до 5 тепла.

Ветер западный, 5 — 10 м/с.

Читайте также: Новогодний мюзикл будут показывать в центре Харькова на праздники

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Обстрелы Харьковщины: 12 «прилетов» в Липцах и удары по Купянщине (фото)
Обстрелы Харьковщины: 12 «прилетов» в Липцах и удары по Купянщине (фото)
22.12.2023, 19:31
Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
21.12.2023, 15:08
Из-за парковки. Боец ВСУ заявил, что на него с ножом напал сосед в Харькове
Из-за парковки. Боец ВСУ заявил, что на него с ножом напал сосед в Харькове
22.12.2023, 19:16
Что ей пишут из Мариуполя, рассказала продюсер фильма-претендента на «Оскар»
Что ей пишут из Мариуполя, рассказала продюсер фильма-претендента на «Оскар»
22.12.2023, 11:20
Завтра в Харькове закроют станцию метро, пустят автобус: подробности
Завтра в Харькове закроют станцию метро, пустят автобус: подробности
22.12.2023, 13:20
И снег, и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 23 декабря
И снег, и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 23 декабря
22.12.2023, 20:03

Новости по теме:

19:58
Днем — небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 22 декабря
20:35
Туман и небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 21 декабря
20:51
Город на Харьковщине — частично без электричества из-за непогоды
20:13
Ночью в Харькове и области — дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 15 декабря
12:45
Ухудшение погоды: водителей Харьковщины призвали воздержаться от поездок

Вы читали новость: «И снег, и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 23 декабря»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 20:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 23 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют мокрый снег и дождь. Днем возможны такие же осадки, но небольшие.".