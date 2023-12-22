И снег, и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 23 декабря

В субботу, 23 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют мокрый снег и дождь. Днем возможны такие же осадки, но небольшие.

В Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 0 до 2 градусов со знаком «плюс», днем — 1 — 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии,

По области температура в течение суток составит от 0 до 5 тепла.

Ветер западный, 5 — 10 м/с.

Читайте также: Новогодний мюзикл будут показывать в центре Харькова на праздники