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Поліція попередила водіїв Харкова про небезпеку

Суспільство 14:16   25.12.2023
Оксана Горун
Поліція попередила водіїв Харкова про небезпеку

У Харкові та області – снігопад. Водіїв просять бути особливо обережними на дорогах.

“На Харківщині сніжить. Нагадаємо, що під час несприятливих погодних умов водіям транспортних засобів необхідно бути максимально уважними та обережними за кермом. Увімкніть ближнє світло фар, неухильно дотримуйтесь швидкісного режиму, відмовтесь від ризикованих маневрувань“, – звернулася до водіїв пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

Поліціянти також просять дотримуватись правил паркування та не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки.

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Раніше синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології попередили, що сніг 25 грудня перейде в дощ. На дорогах буде ожеледиця.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 14:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області – снігопад. Водіїв просять бути особливо обережними на дорогах".