Полиция предупредила водителей Харькова об опасности

В Харькове и области — снегопад. Водителей просят быть особенно осторожными на дорогах.

«В Харьковской области снежит. Напомним, что в неблагоприятных погодных условиях водителям транспортных средств необходимо быть максимально внимательными и осторожными за рулем. Включите ближний свет фар, неукоснительно соблюдайте скоростной режим, откажитесь от рискованных маневров», — обратилась к водителям пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Полицейские также просят соблюдать правила парковки и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Ранее синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии предупредили о том, что снег 25 декабря перейдет в дождь. На дорогах будет гололедица.