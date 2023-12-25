Полиция предупредила водителей Харькова об опасности
В Харькове и области — снегопад. Водителей просят быть особенно осторожными на дорогах.
«В Харьковской области снежит. Напомним, что в неблагоприятных погодных условиях водителям транспортных средств необходимо быть максимально внимательными и осторожными за рулем. Включите ближний свет фар, неукоснительно соблюдайте скоростной режим, откажитесь от рискованных маневров», — обратилась к водителям пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.
Полицейские также просят соблюдать правила парковки и не препятствовать работе снегоуборочной техники.
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Ранее синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии предупредили о том, что снег 25 декабря перейдет в дождь. На дорогах будет гололедица.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, полиция, сніг;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 14:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области — снегопад. Водителей просят быть особенно осторожными на дорогах".