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Полиция предупредила водителей Харькова об опасности

Общество 14:16   25.12.2023
Оксана Горун
Полиция предупредила водителей Харькова об опасности

В Харькове и области — снегопад. Водителей просят быть особенно осторожными на дорогах.

«В Харьковской области снежит. Напомним, что в неблагоприятных погодных условиях водителям транспортных средств необходимо быть максимально внимательными и осторожными за рулем. Включите ближний свет фар, неукоснительно соблюдайте скоростной режим, откажитесь от рискованных маневров», — обратилась к водителям пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Полицейские также просят соблюдать правила парковки и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

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Ранее синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии предупредили о том, что снег 25 декабря перейдет в дождь. На дорогах будет гололедица.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 14:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области — снегопад. Водителей просят быть особенно осторожными на дорогах".