Ще потеплішає: прогноз погоди в Харкові та області на 2 січня

У вівторок, 2 січня, у Харкові та області буде хмарно. Уночі очікується дощ, а вдень – невеликий дощ із переходом у мокрий сніг. Слабкий туман.

У Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – 5 – 7 градусів зі знаком “плюс”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 0 до 5 тепла, вдень – від 3 до 8 тепла.

Вітер вночі південний, удень південно-західний, 7 – 12 м/с.