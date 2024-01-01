Ще потеплішає: прогноз погоди в Харкові та області на 2 січня
Фото: Василь Голосний
У вівторок, 2 січня, у Харкові та області буде хмарно. Уночі очікується дощ, а вдень – невеликий дощ із переходом у мокрий сніг. Слабкий туман.
У Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – 5 – 7 градусів зі знаком “плюс”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме від 0 до 5 тепла, вдень – від 3 до 8 тепла.
Вітер вночі південний, удень південно-західний, 7 – 12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 2 січня, у Харкові та області буде хмарно. Уночі очікується дощ, а вдень – невеликий дощ із переходом у мокрий сніг. Слабкий туман.".