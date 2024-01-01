Еще потеплеет: прогноз погоды в Харькове и области на 2 января

Во вторник, 2 января, в Харькове и области будет облачно. Ночью ожидается дождь, а днем — небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Слабый туман.

В Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем — 5 — 7 градусов со знаком «плюс», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 0 до 5 тепла, днем — от 3 до 8 тепла.

Ветер ночью южный, днем юго-западный, 7 — 12 м/с.