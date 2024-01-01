Еще потеплеет: прогноз погоды в Харькове и области на 2 января
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 2 января, в Харькове и области будет облачно. Ночью ожидается дождь, а днем — небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Слабый туман.
В Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем — 5 — 7 градусов со знаком «плюс», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 0 до 5 тепла, днем — от 3 до 8 тепла.
Ветер ночью южный, днем юго-западный, 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, прогноз, сніг, Харьков, январь;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 2 января, в Харькове и области будет облачно. Ночью ожидается дождь, а днем — небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Слабый туман.".