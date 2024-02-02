На пожежі в Харкові врятували двох людей, ще дев’ятьох – евакуювали

Увечері 1 лютого в Харкові горіла квартира на верхньому поверсі шестиповерхівки на вул. Велика Панасівська.

Пожежа сталася близько восьмої вечора.

“Спостерігалось інтенсивне полум’яне горіння і сильне задимлення. Із задимленої зони рятувальники врятували 2 людей, ще 9 евакуювали. Працювали 4 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина. О 20:50 розповсюдження вогню вдалось локалізувати, о 00:08 його ліквідували повністю. Жертв та постраждалих вдалось уникнути. Причина виникнення загоряння встановлюється.”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Причину пожежі встановлюють. Протягом доби на Харківщині рятувальники гасили вогонь п’ять разів. Один із них – після ворожого обстрілу на території Ізюмського району.