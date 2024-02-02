На пожаре в Харькове спасли двух человек, еще девять — эвакуировали

Вечером 1 февраля в Харькове горела квартира на верхнем этаже шестиэтажки на ул. Большая Панасовская.

Пожар случился около восьми вечера.

«Наблюдалось интенсивное пламенное горение и сильное задымление. Из задымленной зоны спасатели спасли два человека, еще девять эвакуировали. Работали четыре оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах и автолестнице. В 20:50 распространение огня удалось локализовать, в 00:08 его ликвидировали полностью. Жертв и пострадавших удалось избежать», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Причину пожара еще устанавливают. В течение суток в Харьковской области спасатели тушили огонь пять раз. Один из них — после вражеского обстрела на территории Изюмского района.