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На пожаре в Харькове спасли двух человек, еще девять — эвакуировали

Происшествия 08:25   02.02.2024
Оксана Горун
На пожаре в Харькове спасли двух человек, еще девять — эвакуировали

Вечером 1 февраля в Харькове горела квартира на верхнем этаже шестиэтажки на ул. Большая Панасовская.

Пожар случился около восьми вечера.

«Наблюдалось интенсивное пламенное горение и сильное задымление. Из задымленной зоны спасатели спасли два человека, еще девять эвакуировали. Работали четыре оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах и автолестнице. В 20:50 распространение огня удалось локализовать, в 00:08 его ликвидировали полностью. Жертв и пострадавших удалось избежать», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Причину пожара еще устанавливают. В течение суток в Харьковской области спасатели тушили огонь пять раз. Один из них — после вражеского обстрела на территории Изюмского района.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 08:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 1 февраля в Харькове горела квартира на верхнем этаже шестиэтажки на ул. Большая Панасовская".