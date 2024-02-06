Завтра у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 7 лютого, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«7 лютого по області та місту очікуються: вночі та вдень ожеледь, на дорогах ожеледиця, вдень пориви південно – західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.