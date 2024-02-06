Завтра у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків
Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 7 лютого, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«7 лютого по області та місту очікуються: вночі та вдень ожеледь, на дорогах ожеледиця, вдень пориви південно – західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 15:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 7 лютого, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".