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Завтра у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Суспільство 15:24   06.02.2024
Вікторія Яковенко
Завтра у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 7 лютого, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«7 лютого по області та місту очікуються: вночі та вдень ожеледь, на дорогах ожеледиця, вдень пориви південно – західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 15:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 7 лютого, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".