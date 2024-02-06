Завтра в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 7 февраля предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«7 февраля по области и городу ожидаются: ночью и днем гололедица, на дорогах гололед, днем порывы юго-западного ветра, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.