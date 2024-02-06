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Завтра в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Общество 15:24   06.02.2024
Виктория Яковенко
Завтра в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 7 февраля предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«7 февраля по области и городу ожидаются: ночью и днем гололедица, на дорогах гололед, днем порывы юго-западного ветра, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 15:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 7 февраля предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".