Live
  • Вт 06.02.2024
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.55
  • EUR 40.37

ДТП с пострадавшим на Харьковщине: столкнулись грузовик и легковушка (фото)

Происшествия 14:16   06.02.2024
Виктория Яковенко
ДТП с пострадавшим на Харьковщине: столкнулись грузовик и легковушка (фото)

Ночью 6 февраля на трассе вблизи села Новое Пекельное в Красноградском районе произошла авария с участием легковушки «Volkswagen Passat» и грузовика «Renault Premium».

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в результате ДТП пострадал 41-летний водитель легковушки. Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами.

Сейчас копы устанавливают обстоятельства аварии. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

02
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: сбили женщину (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 6.02: от удара РФ погиб младенец, Терехов в Германии
Главные новости Харькова 6.02: от удара РФ погиб младенец, Терехов в Германии
06.02.2024, 14:21
Главные новости Харькова 5.02: планы РФ по Купянску, белые тигры в экопарке
Главные новости Харькова 5.02: планы РФ по Купянску, белые тигры в экопарке
05.02.2024, 23:36
ДТП с пострадавшим на Харьковщине: столкнулись грузовик и легковушка (фото)
ДТП с пострадавшим на Харьковщине: столкнулись грузовик и легковушка (фото)
06.02.2024, 14:16
Терехов рассказал, что сейчас делают в Харькове, чтобы вернулись люди и бизнес
Терехов рассказал, что сейчас делают в Харькове, чтобы вернулись люди и бизнес
06.02.2024, 13:23
Горело авто и пострадали дома на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото)
Горело авто и пострадали дома на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото)
06.02.2024, 13:54
Командир харьковского батальона ТрО перешел на новую должность
Командир харьковского батальона ТрО перешел на новую должность
06.02.2024, 11:01

Новости по теме:

13:27
Смертельное ДТП: автомобиль врезался в бетонные блоки в Харькове
16:29
Пятеро, среди них двое детей, пострадали в ДТП в Харьковской области
21:15
На Харьковщине произошло ДТП: есть пострадавший (фото)
13:40
Аварию, возникшую из-за ракетного удара в Харькове, устранили коммунальщики
12:13
Из-за ракетного удара по Харькову повреждены сети водоканала: аварию устраняют

Вы читали новость: «ДТП с пострадавшим на Харьковщине: столкнулись грузовик и легковушка (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 14:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 6 февраля на трассе вблизи села Новое Пекельное в Красноградском районе произошла авария с участием легковушки «Volkswagen Passat» и грузовика «Renault Premium».".