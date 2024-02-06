ДТП с пострадавшим на Харьковщине: столкнулись грузовик и легковушка (фото)

Ночью 6 февраля на трассе вблизи села Новое Пекельное в Красноградском районе произошла авария с участием легковушки «Volkswagen Passat» и грузовика «Renault Premium».

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в результате ДТП пострадал 41-летний водитель легковушки. Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами.

Сейчас копы устанавливают обстоятельства аварии. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.