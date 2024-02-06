ДТП с пострадавшим на Харьковщине: столкнулись грузовик и легковушка (фото)
Ночью 6 февраля на трассе вблизи села Новое Пекельное в Красноградском районе произошла авария с участием легковушки «Volkswagen Passat» и грузовика «Renault Premium».
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в результате ДТП пострадал 41-летний водитель легковушки. Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами.
Сейчас копы устанавливают обстоятельства аварии. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, грузовик, ДТП, легковушка, полиция, пострадали, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 6 февраля на трассе вблизи села Новое Пекельное в Красноградском районе произошла авария с участием легковушки «Volkswagen Passat» и грузовика «Renault Premium».".