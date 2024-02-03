Смертельное ДТП в Харькове: сбили женщину (фото)
В Харькове поздно вечером 2 февраля водитель «Subaru Forester» сбил 37-летнюю женщину на пешеходном переходе.
ДТП случилось на улице Гвардейцев-Широнинцев около 22:50 2 февраля, сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Харьковской области. За рулем «Subaru» был 35-летний водитель. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Харьковчанка погибла.
«Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», — проинформировали в полиции.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 12:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове поздно вечером 2 февраля водитель «Subaru Forester» сбил 37-летнюю женщину на пешеходном переходе".