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Смертельное ДТП в Харькове: сбили женщину (фото)

Происшествия 12:06   03.02.2024
Оксана Горун
Смертельное ДТП в Харькове: сбили женщину (фото)

В Харькове поздно вечером 2 февраля водитель «Subaru Forester» сбил 37-летнюю женщину на пешеходном переходе.

ДТП случилось на улице Гвардейцев-Широнинцев около 22:50 2 февраля, сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Харьковской области. За рулем «Subaru» был 35-летний водитель. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Харьковчанка погибла.

«Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», — проинформировали в полиции.

Смертельное ДТП в Харькове 2 февраля 2024 2

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Смертельное ДТП в Харькове 2 февраля 2024

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 12:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове поздно вечером 2 февраля водитель «Subaru Forester» сбил 37-летнюю женщину на пешеходном переходе".