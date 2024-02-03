Смертельное ДТП в Харькове: сбили женщину (фото)

В Харькове поздно вечером 2 февраля водитель «Subaru Forester» сбил 37-летнюю женщину на пешеходном переходе.

ДТП случилось на улице Гвардейцев-Широнинцев около 22:50 2 февраля, сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Харьковской области. За рулем «Subaru» был 35-летний водитель. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Харьковчанка погибла.

«Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», — проинформировали в полиции.