Смертельна ДТП у Харкові: збили жінку (фото)
У Харкові пізно ввечері 2 лютого водій “Subaru Forester” збив 37-річну жінку на пішохідному переході.
ДТП сталася на вулиці Гвардійців-Широнінців близько 22:50 2 лютого, повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Харківській області. За кермом “Subaru” був 35-річний водій. Жінка переходила дорогу пішохідним переходом. Харків’янка загинула.
“Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – поінформували в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2024 в 12:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пізно ввечері 2 лютого водій “Subaru Forester” збив 37-річну жінку на пішохідному переході".