Смертельна ДТП у Харкові: збили жінку (фото)

У Харкові пізно ввечері 2 лютого водій “Subaru Forester” збив 37-річну жінку на пішохідному переході.

ДТП сталася на вулиці Гвардійців-Широнінців близько 22:50 2 лютого, повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Харківській області. За кермом “Subaru” був 35-річний водій. Жінка переходила дорогу пішохідним переходом. Харків’янка загинула.

“Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – поінформували в поліції.