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Смертельна ДТП у Харкові: збили жінку (фото)

Події 12:06   03.02.2024
Оксана Горун
Смертельна ДТП у Харкові: збили жінку (фото)

У Харкові пізно ввечері 2 лютого водій “Subaru Forester” збив 37-річну жінку на пішохідному переході.

ДТП сталася на вулиці Гвардійців-Широнінців близько 22:50 2 лютого, повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Харківській області. За кермом “Subaru” був 35-річний водій. Жінка переходила дорогу пішохідним переходом. Харків’янка загинула.

“Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – поінформували в поліції.

Смертельна ДТП у Харкові 2 лютого 2024 2

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Смертельна ДТП у Харкові 2 лютого 2024

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2024 в 12:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пізно ввечері 2 лютого водій “Subaru Forester” збив 37-річну жінку на пішохідному переході".