ДТП із постраждалим на Харківщині: зіткнулися вантажівка та легковик (фото)
Вночі 6 лютого на трасі поблизу села Нове Пекельне у Красноградському районі сталася аварія за участі легковика «Volkswagen Passat» та вантажівки «Renault Premium».
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що внаслідок ДТП постраждав 41-річний водій легковика. Чоловіка шпиталізували з численними травмами.
Наразі копи встановлюють обставини аварії. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 14:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 6 лютого на трасі поблизу села Нове Пекельне у Красноградському районі сталася аварія за участі легковика «Volkswagen Passat» та вантажівки «Renault Premium».".