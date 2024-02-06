ДТП із постраждалим на Харківщині: зіткнулися вантажівка та легковик (фото)

Вночі 6 лютого на трасі поблизу села Нове Пекельне у Красноградському районі сталася аварія за участі легковика «Volkswagen Passat» та вантажівки «Renault Premium».

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що внаслідок ДТП постраждав 41-річний водій легковика. Чоловіка шпиталізували з численними травмами.

Наразі копи встановлюють обставини аварії. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.