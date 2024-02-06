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ДТП із постраждалим на Харківщині: зіткнулися вантажівка та легковик (фото)

Події 14:16   06.02.2024
Вікторія Яковенко
ДТП із постраждалим на Харківщині: зіткнулися вантажівка та легковик (фото)

Вночі 6 лютого на трасі поблизу села Нове Пекельне у Красноградському районі сталася аварія за участі легковика «Volkswagen Passat» та вантажівки «Renault Premium».

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що внаслідок ДТП постраждав 41-річний водій легковика. Чоловіка шпиталізували з численними травмами.

Наразі копи встановлюють обставини аварії. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 14:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 6 лютого на трасі поблизу села Нове Пекельне у Красноградському районі сталася аварія за участі легковика «Volkswagen Passat» та вантажівки «Renault Premium».".