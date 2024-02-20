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Рецидивіст вкрав цінні ікони на Сумщині й продав їх в Харкові: його піймали

Суспільство 15:57   20.02.2024
Вікторія Яковенко
Рецидивіст вкрав цінні ікони на Сумщині й продав їх в Харкові: його піймали Фото: ГУНП в Сумській області

З будинку мешканців Сумщини рецидивіст вкрав ікони та встиг їх продати у Харкові. Правоохоронці розшукали зловмисника, а цінні речі повернули власниці.

За даними ГУ Нацполіції в Сумській області, 39-річний чоловік, знаючись на старовинних речах, проник до одного із будинків у місті Тростянець та поцупив ікони «Святого Миколая Чудотворця в житії» та «Храмову ікону Казанської Богородиці».

Після пограбування фігурант поїхав до Харкова, де продав крадене до магазину антикваріату, за що отримав чималу суму грошей, адже матеріальна цінність ікон складає близько 3000 доларів, зазначили у поліції.

«На слід» зловмисника правоохоронці вийшли за допомогою оголошення з продажу схожих ікон на одному із сайтів.

Викрадене майно поліцейські повернули потерпілій, а чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена повторно, поєднана із проникненням до житла, в умовах воєнного стану). Наразі фігурант знаходиться у СІЗО.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 15:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З будинку мешканців Сумщини рецидивіст вкрав ікони та встиг їх продати у Харкові. Правоохоронці розшукали зловмисника, а цінні речі повернули власниці.".