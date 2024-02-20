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Рецидивист украл ценные иконы на Сумщине и продал их в Харькове: его поймали

Общество 15:57   20.02.2024
Виктория Яковенко
Рецидивист украл ценные иконы на Сумщине и продал их в Харькове: его поймали Фото: ГУНП в Сумской области

Из дома жителей Сумской области рецидивист украл иконы и успел их продать в Харькове. Правоохранители разыскали злоумышленника, а ценные вещи вернули владелице.

По данным ГУ Нацполиции в Сумской области, 39-летний мужчина, разбираясь в старинных вещах, проник в один из домов в городе Тростянец и украл иконы «Святого Николая Чудотворца в житии» и «Храмовую икону Казанской Богородицы».

После ограбления фигурант уехал в Харьков, где продал краденое в магазин антиквариата, за что получил немалую сумму денег, ведь материальная ценность икон составляет около 3 тысяч долларов, отметили в полиции.

«На след» злоумышленника правоохранители вышли с помощью объявления по продаже похожих икон на одном из сайтов.

Похищенное имущество полицейские вернули потерпевшей, а мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 УКУ (кража, совершенная повторно, соединенная с проникновением в жилище, в условиях военного положения). Сейчас фигурант находится в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 15:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из дома жителей Сумской области рецидивист украл иконы и успел их продать в Харькове. Правоохранители разыскали злоумышленника, а ценные вещи вернули владелице.".