Французи повертають подачу води на Харківщині (фото)

За допомогою Асоціації “Медична та благодійна допомога Франція-Україна” на Харківщині встановлюють водонапірні вежі у селах. Дві вже змонтували, ще одна – у найближчих планах.

“Водонапірну башту встановлено у селі Феськи. Це дозволить забезпечити централізованим водопостачанням 1208 жителів (532 домоволодіння), а також дошкільний навчальний заклад, амбулаторію, ліцей, будинок культури двох сіл – Феськи та Малі Феськи“, – повідомила пресслужба Харківської облради.

За даними облради, на початку лютого коштом французьких партнерів вежу встановили в селі Перемога Золочівської громади. А найближчим часом ще одна з’явиться в Оскільській громаді.

“Від початку воєнних дій російські війська завдали великих збитків інфраструктурі Оскільської громади, тому однією з найголовніших проблем в деяких селах є питання забезпечення населення питною водою. Аналогічна ситуація склалася і в Золочівській громаді. Внаслідок обстрілів башти у двох населених пунктах не підлягають відновленню”, — зазначили у пресслужбі.

Там повідомили, що між асоціацією та облрадою підписано меморандум про співпрацю та взаєморозуміння. На реалізацію проєкту французькі партнери направили понад 36 тисяч євро.