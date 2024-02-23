Французи повертають подачу води на Харківщині (фото)
За допомогою Асоціації “Медична та благодійна допомога Франція-Україна” на Харківщині встановлюють водонапірні вежі у селах. Дві вже змонтували, ще одна – у найближчих планах.
“Водонапірну башту встановлено у селі Феськи. Це дозволить забезпечити централізованим водопостачанням 1208 жителів (532 домоволодіння), а також дошкільний навчальний заклад, амбулаторію, ліцей, будинок культури двох сіл – Феськи та Малі Феськи“, – повідомила пресслужба Харківської облради.
За даними облради, на початку лютого коштом французьких партнерів вежу встановили в селі Перемога Золочівської громади. А найближчим часом ще одна з’явиться в Оскільській громаді.
“Від початку воєнних дій російські війська завдали великих збитків інфраструктурі Оскільської громади, тому однією з найголовніших проблем в деяких селах є питання забезпечення населення питною водою. Аналогічна ситуація склалася і в Золочівській громаді. Внаслідок обстрілів башти у двох населених пунктах не підлягають відновленню”, — зазначили у пресслужбі.
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Там повідомили, що між асоціацією та облрадою підписано меморандум про співпрацю та взаєморозуміння. На реалізацію проєкту французькі партнери направили понад 36 тисяч євро.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, вода, золочевская громада, новини Харкова, Харьковский облсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 10:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За допомогою Асоціації “Медична та благодійна допомога Франція-Україна” на Харківщині встановлюють водонапірні вежі у селах. Дві вже змонтували, ще одна – у найближчих планах".