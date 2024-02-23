Французы возвращают подачу воды на Харьковщине (фото)

При помощи Ассоциации «Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина» на Харьковщине устанавливают водонапорные башни в селах. Две уже смонтировали, еще одна — в ближайших планах.

«Водонапорная башня установлена в селе Феськи. Это позволит обеспечить централизованным водоснабжением 1208 жителей (532 домовладения), а также дошкольное учебное заведение, амбулаторию, лицей, дом культуры двух сел – Феськи и Малые Феськи», — сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.

По данным облсовета, в начале февраля на средства французских партнеров башню установили в селе Победа Золочевской громады. А в ближайшее время еще одна появится в Оскольской громаде.

«С начала военных действий российские войска нанесли большой ущерб инфраструктуре Оскольской громады, поэтому одной из главных проблем в некоторых селах является обеспечение населения питьевой водой. Аналогичная ситуация сложилась и в Золочевской громаде. В результате обстрелов башни в двух населенных пунктах не подлежат восстановлению», — отметили в пресс-службе.

Там сообщили, что между ассоциацией и облсоветом подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании. На реализацию проекта французские партнеры направили более 36 тысяч евро.