Французы возвращают подачу воды на Харьковщине (фото)
При помощи Ассоциации «Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина» на Харьковщине устанавливают водонапорные башни в селах. Две уже смонтировали, еще одна — в ближайших планах.
«Водонапорная башня установлена в селе Феськи. Это позволит обеспечить централизованным водоснабжением 1208 жителей (532 домовладения), а также дошкольное учебное заведение, амбулаторию, лицей, дом культуры двух сел – Феськи и Малые Феськи», — сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.
По данным облсовета, в начале февраля на средства французских партнеров башню установили в селе Победа Золочевской громады. А в ближайшее время еще одна появится в Оскольской громаде.
«С начала военных действий российские войска нанесли большой ущерб инфраструктуре Оскольской громады, поэтому одной из главных проблем в некоторых селах является обеспечение населения питьевой водой. Аналогичная ситуация сложилась и в Золочевской громаде. В результате обстрелов башни в двух населенных пунктах не подлежат восстановлению», — отметили в пресс-службе.
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Там сообщили, что между ассоциацией и облсоветом подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании. На реализацию проекта французские партнеры направили более 36 тысяч евро.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, вода, восстановление, золочевская громада, новости Харькова, Харьковский облсовет;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 10:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При помощи Ассоциации «Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина» на Харьковщине устанавливают водонапорные башни в селах. Две уже смонтировали, еще одна — в ближайших планах".