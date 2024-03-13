Терехов попросив ДСНС якнайшвидше розмінувати 17-те кладовище (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що звернувся до ДСНС з проханням якнайшвидше розмінувати 17-те кладовище, яке досі закрите.

Відео опублікувало видання “Харків. Новини”.

“У нас зачинене одне кладовище, 17-те. Там йшли запеклі бої. Там є і замінування, і все інше. Тому я дуже попросив, щоб якнайшвидше наші працівники ДСНС, у нас є така техніка і можливість, щоб вони розмінували це. Є певні труднощі. Це стосується того, як вони працюють. У них є така техніка, вона як ротором все це перекопує. Це ж неможливо для кладовища. Тому вони будуть вручну, у них є таке обладнання”, – сказав міський голова.

Відео: Харків. Новини

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