Терехов попросив ДСНС якнайшвидше розмінувати 17-те кладовище (відео)
Фото: “Суспільне Харків”
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що звернувся до ДСНС з проханням якнайшвидше розмінувати 17-те кладовище, яке досі закрите.
Відео опублікувало видання “Харків. Новини”.
“У нас зачинене одне кладовище, 17-те. Там йшли запеклі бої. Там є і замінування, і все інше. Тому я дуже попросив, щоб якнайшвидше наші працівники ДСНС, у нас є така техніка і можливість, щоб вони розмінували це. Є певні труднощі. Це стосується того, як вони працюють. У них є така техніка, вона як ротором все це перекопує. Це ж неможливо для кладовища. Тому вони будуть вручну, у них є таке обладнання”, – сказав міський голова.
Відео: Харків. Новини
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 20:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що звернувся до ДСНС з проханням якнайшвидше розмінувати 17-те кладовище".