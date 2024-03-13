Live
  • Ср 13.03.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 38.49
  • EUR 42.04

Терехов попросив ДСНС якнайшвидше розмінувати 17-те кладовище (відео)

Суспільство 20:08   13.03.2024
Олена Нагорна
Терехов попросив ДСНС якнайшвидше розмінувати 17-те кладовище (відео) Фото: “Суспільне Харків”

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що звернувся до ДСНС з проханням якнайшвидше розмінувати 17-те кладовище, яке досі закрите.

Відео опублікувало видання “Харків. Новини”.

“У нас зачинене одне кладовище, 17-те. Там йшли запеклі бої. Там є і замінування, і все інше. Тому я дуже попросив, щоб якнайшвидше наші працівники ДСНС, у нас є така техніка і можливість, щоб вони розмінували це. Є певні труднощі. Це стосується того, як вони працюють. У них є така техніка, вона як ротором все це перекопує. Це ж неможливо для кладовища. Тому вони будуть вручну, у них є таке обладнання”, – сказав міський голова.

Відео: Харків. Новини

Читайте також: У Харкові відкриють для відвідувань ще один цвинтар

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Скільки окупантів та їхньої техніки знищили за місяць БпЛА харківських воїнів
Скільки окупантів та їхньої техніки знищили за місяць БпЛА харківських воїнів
13.03.2024, 20:30
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
12.03.2024, 12:21
Терехов попросив ДСНС якнайшвидше розмінувати 17-те кладовище (відео)
Терехов попросив ДСНС якнайшвидше розмінувати 17-те кладовище (відео)
13.03.2024, 20:08
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 14 березня
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 14 березня
13.03.2024, 19:46
Ворог атакував біля Табаївки на Харківщині та обстрілював села – Генштаб
Ворог атакував біля Табаївки на Харківщині та обстрілював села – Генштаб
13.03.2024, 19:29
У РФ почали масово виробляти найважчу плануючу бомбу ФАБ-1500-М54
У РФ почали масово виробляти найважчу плануючу бомбу ФАБ-1500-М54
13.03.2024, 19:07

Новини за темою:

15:03
На Куп’янщині горіла трава: вогонь ледь не перекинувся на будинки людей (фото)
13:44
Артснаряди й гранати: що знайшли біля школи на Харківщині (відео)
08:18
У Харкові на пожежі врятували чоловіка. За добу гасили вогонь 60 разів
18:29
У Харкові вирішили спалити звалище біля будинків – що з цього вийшло (фото)
09:12
На Харківщині врятували життя людині під час пожежі

Ви читали новину: «Терехов попросив ДСНС якнайшвидше розмінувати 17-те кладовище (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 20:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що звернувся до ДСНС з проханням якнайшвидше розмінувати 17-те кладовище".