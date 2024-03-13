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Терехов попросил ГСЧС как можно скорее разминировать 17-е кладбище (видео)

Общество 20:08   13.03.2024
Елена Нагорная
Терехов попросил ГСЧС как можно скорее разминировать 17-е кладбище (видео) Фото: «Суспільне Харків»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что обратился к ГСЧС с просьбой как можно скорее разминировать 17-е кладбище, которое до сих пор закрыто.

Видео опубликовало издание «Харьков. Новости».

«У нас закрыто одно кладбище, 17-е. Там шли ожесточенные бои. Там есть и заминирование, и все остальное. Поэтому я очень попросил, чтобы как можно быстрее наши работники ГСЧС, у нас есть такая техника и возможность, чтобы они разминировали это. Есть определенные трудности. Это касается того, как они работают. У них есть такая техника, она как ротором все это перекапывает. Это же невозможно для кладбища. Поэтому они будут вручную, у них есть такое оборудование», — сказал городской голова.

Видео: Харьков. Новости

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 20:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что обратился к ГСЧС с просьбой как можно скорее разминировать 17-е кладбище".