Терехов попросил ГСЧС как можно скорее разминировать 17-е кладбище (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что обратился к ГСЧС с просьбой как можно скорее разминировать 17-е кладбище, которое до сих пор закрыто.

Видео опубликовало издание «Харьков. Новости».

«У нас закрыто одно кладбище, 17-е. Там шли ожесточенные бои. Там есть и заминирование, и все остальное. Поэтому я очень попросил, чтобы как можно быстрее наши работники ГСЧС, у нас есть такая техника и возможность, чтобы они разминировали это. Есть определенные трудности. Это касается того, как они работают. У них есть такая техника, она как ротором все это перекапывает. Это же невозможно для кладбища. Поэтому они будут вручную, у них есть такое оборудование», — сказал городской голова.

Видео: Харьков. Новости

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