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У перший день без опалення в Харкові буде +14: прогноз погоди

21:00   25.03.2024
Оксана Горун
У перший день без опалення в Харкові буде +14: прогноз погоди Фото: Василь Голосний

26 березня в Харкові достроково відключать опалення – через руйнування, яких завдала РФ ракетним ударом по об’єктах енергетики. Синоптики дають доволі оптимістичний прогноз.

За даними Харківського регіонального гідрометцентру вдень 26 березня в Харкові буде 9 – 14° тепла. Померзнути доведеться вночі – за вікном буде від 1° до 6° тепла. Вдень буде йти дощ, вітер східний, 5 – 10 м/с.

В області вдень буде прохолодніше – 10 – 12° тепла. Вночі – 2-4 ° тепла. Вдень також прогнозують дощ та східний вітер, до 10 м/с.

Нагадаємо, 25 березня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті достроково відключать опалення. Батареї охолонуть уже завтра, 26 березня. Також рішення достроково завершити опалювальний сезон ухвалило керівництво міста Первомайський. Там тепло відключать із 29 березня.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 21:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 березня в Харкові достроково відключать опалення – через руйнування, яких завдала РФ ракетним ударом по об’єктах енергетики. Синоптики дають доволі оптимістичний прогноз".