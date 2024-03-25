У перший день без опалення в Харкові буде +14: прогноз погоди

26 березня в Харкові достроково відключать опалення – через руйнування, яких завдала РФ ракетним ударом по об’єктах енергетики. Синоптики дають доволі оптимістичний прогноз.

За даними Харківського регіонального гідрометцентру вдень 26 березня в Харкові буде 9 – 14° тепла. Померзнути доведеться вночі – за вікном буде від 1° до 6° тепла. Вдень буде йти дощ, вітер східний, 5 – 10 м/с.

В області вдень буде прохолодніше – 10 – 12° тепла. Вночі – 2-4 ° тепла. Вдень також прогнозують дощ та східний вітер, до 10 м/с.

Нагадаємо, 25 березня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті достроково відключать опалення. Батареї охолонуть уже завтра, 26 березня. Також рішення достроково завершити опалювальний сезон ухвалило керівництво міста Первомайський. Там тепло відключать із 29 березня.