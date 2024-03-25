У перший день без опалення в Харкові буде +14: прогноз погоди
26 березня в Харкові достроково відключать опалення – через руйнування, яких завдала РФ ракетним ударом по об’єктах енергетики. Синоптики дають доволі оптимістичний прогноз.
За даними Харківського регіонального гідрометцентру вдень 26 березня в Харкові буде 9 – 14° тепла. Померзнути доведеться вночі – за вікном буде від 1° до 6° тепла. Вдень буде йти дощ, вітер східний, 5 – 10 м/с.
В області вдень буде прохолодніше – 10 – 12° тепла. Вночі – 2-4 ° тепла. Вдень також прогнозують дощ та східний вітер, до 10 м/с.
Нагадаємо, 25 березня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті достроково відключать опалення. Батареї охолонуть уже завтра, 26 березня. Також рішення достроково завершити опалювальний сезон ухвалило керівництво міста Первомайський. Там тепло відключать із 29 березня.
Читайте також: Відновлювати ТЕЦ-5 під Харковом після обстрілу росіян будуть не один рік
Новини за темою:
- Категорії: Без категорії; Теги: новини Харкова, опалення, погода, прогноз, тепло, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У перший день без опалення в Харкові буде +14: прогноз погоди»; з категорії на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 21:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 березня в Харкові достроково відключать опалення – через руйнування, яких завдала РФ ракетним ударом по об’єктах енергетики. Синоптики дають доволі оптимістичний прогноз".