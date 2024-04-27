Вбили й поранили – на Куп’янському напрямку прикордонники вдарили по окупантах

Пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила про успішну роботу аеророзвідників по російських загарбниках на Куп’янському напрямку.

“Двоє ліквідованих окупантів, ще один – поранений: робота аеророзвідників та мінометників бригади “Помста” на Куп’янському напрямку”, – підписали прикордонники опубліковані кадри знищення ворога.

Бригада “Помста” сформована на базі Луганського прикордонного загону.