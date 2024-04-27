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Вбили й поранили – на Куп’янському напрямку прикордонники вдарили по окупантах

Події 11:12   27.04.2024
Оксана Горун
Вбили й поранили – на Куп’янському напрямку прикордонники вдарили по окупантах

Пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила про успішну роботу аеророзвідників по російських загарбниках на Куп’янському напрямку.

“Двоє ліквідованих окупантів, ще один – поранений: робота аеророзвідників та мінометників бригади “Помста” на Куп’янському напрямку”, – підписали прикордонники опубліковані кадри знищення ворога.

Бригада “Помста” сформована на базі Луганського прикордонного загону.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 11:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила про успішну роботу аеророзвідників по російських загарбниках на Куп’янському напрямку".