Live
  • Сб 27.04.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

Убили и ранили — на Купянском направлении пограничники ударили по оккупантам

Происшествия 11:12   27.04.2024
Оксана Горун
Убили и ранили — на Купянском направлении пограничники ударили по оккупантам

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила об успешной работе аэроразведчиков по российским захватчикам на Купянском направлении.

«Двое ликвидированных оккупантов, еще один – ранен: работа аэроразведчиков и минометчиков бригады «Помста» на Купянском направлении», — подписали пограничники опубликованные кадры уничтожения врага.

Бригада «Помста» сформирована на базе Луганского погранотряда.

Читайте также: Дроны нацгвардейцев уничтожили позицию оккупантов на Харьковщине (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 27.04: удар по психбольнице, 9 раненых и погибший
Главные новости Харькова 27.04: удар по психбольнице, 9 раненых и погибший
27.04.2024, 11:54
Ночной ракетный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура
Ночной ракетный удар по Украине: повреждена энергетическая инфраструктура
27.04.2024, 10:09
В Харькове били по медкомплексу, где было более 1000 человек (видео)
В Харькове били по медкомплексу, где было более 1000 человек (видео)
27.04.2024, 07:41
Последствия ракетного удара по Харькову: опубликованы фото
Последствия ракетного удара по Харькову: опубликованы фото
27.04.2024, 09:21
Ракетный удар по больнице в Харькове: нужно восстановить пищеблок и электрику
Ракетный удар по больнице в Харькове: нужно восстановить пищеблок и электрику
27.04.2024, 11:49
Водитель без прав ночью в Харькове врезался в столб
Водитель без прав ночью в Харькове врезался в столб
27.04.2024, 11:20

Новости по теме:

08:13
Массированный ракетный удар по Украине и атаки на Харьковщине: сводка Генштаба
22:46
Главные новости Харькова 26.04 : удар по Дергачам, новый график, «эвакуация»
11:19
«Экспертная среда» РФ уверена, что «можно задавить живой массой» — Машовец
07:00
Враг атаковал на Харьковщине и нанес семь авиаударов — Генштаб
09:32
ATACMS до 300 км в Украине с марта: ISW сообщил, где их использовали

Вы читали новость: «Убили и ранили — на Купянском направлении пограничники ударили по оккупантам»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила об успешной работе аэроразведчиков по российским захватчикам на Купянском направлении".