Убили и ранили — на Купянском направлении пограничники ударили по оккупантам

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила об успешной работе аэроразведчиков по российским захватчикам на Купянском направлении.

«Двое ликвидированных оккупантов, еще один – ранен: работа аэроразведчиков и минометчиков бригады «Помста» на Купянском направлении», — подписали пограничники опубликованные кадры уничтожения врага.

Бригада «Помста» сформирована на базе Луганского погранотряда.