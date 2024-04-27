Убили и ранили — на Купянском направлении пограничники ударили по оккупантам
Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила об успешной работе аэроразведчиков по российским захватчикам на Купянском направлении.
«Двое ликвидированных оккупантов, еще один – ранен: работа аэроразведчиков и минометчиков бригады «Помста» на Купянском направлении», — подписали пограничники опубликованные кадры уничтожения врага.
Бригада «Помста» сформирована на базе Луганского погранотряда.
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 11:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила об успешной работе аэроразведчиков по российским захватчикам на Купянском направлении".