“Допомога не знадобилася” – рятувальники про ракетний удар по Харкову

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила, що рятувальники вночі обстежили приміщення психіатричної лікарні, по якій ударили російські ракети.

“Вночі 27 квітня ворог завдав двох ракетних ударів по території лікувального закладу міста Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджені вікна та внутрішні оздоблення приміщень лікувальних корпусів медзакладу. Травм зазнала 53-річна жінка. Пожежі не було. Рятувальники обстежили усі пошкоджені приміщення та корпуси на території медкомплексу, допомога не знадобилась”, – поінформували в ДСНС.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунали в Харкові близько 00:30 27 квітня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що били по медкомплексу, де знаходилося понад 1000 осіб. Одна жінка дістала поранення. Пізніше Синєгубов уточнив: йдеться – про 3-тю обласну психіатричну лікарню на Салтівці.