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«Помощь не понадобилась» — спасатели о ракетном ударе по Харькову

Происшествия 09:55   27.04.2024
Оксана Горун
«Помощь не понадобилась» — спасатели о ракетном ударе по Харькову

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что спасатели ночью обследовали помещения психиатрической больницы, по которой ударили российские ракеты.

«Ночью 27 апреля враг нанес два ракетных удара по территории лечебного заведения города Харькова. В результате обстрела повреждены окна и внутренние отделки помещений лечебных корпусов медучреждения. Травмы получила 53-летняя женщина. Пожара не было. Спасатели обследовали все поврежденные помещения и корпуса на территории медкомплекса, помощь не понадобилась», — проинформировали в ГСЧС.

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Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 00:30 27 апреля. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что били по медкомплексу, где находилось более 1000 человек. Одна женщина получила ранение. Позже Синегубов уточнил: речь — о 3-й областной психиатрической больнице на Салтовке.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 09:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что спасатели ночью обследовали помещения психиатрической больницы, по которой ударили российские ракеты".