В первый день без отопления в Харькове будет +14: прогноз погоды
26 марта в Харькове досрочно отключат отопление — в связи с разрушениями, которые нанесла РФ ракетным ударом по объектам энергетики. Синоптики дают относительно оптимистичный прогноз.
По данным Харьковского регионального гидрометцентра днем 26 марта в Харькове будет 9 — 14° тепла. Померзнуть придется ночью — за окном будет от 1° до 6° тепла. Днем ожидается дождь, ветер восточный, 5 — 10 м/с.
В области днем будет прохладнее — 10 — 12° тепла. Ночью — 2 — 4° тепла. Днем также прогнозируют дождь и восточный ветер, до 10 м/с.
Напомним, 25 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе досрочно отключат отопление. Батареи остынут уже завтра, 26 марта. Также решение досрочно завершить отопительный сезон приняло руководство города Первомайский. Там тепло отключат с 29 марта.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 21:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 марта в Харькове досрочно отключат отопление — в связи с разрушениями, которые нанесла РФ ракетным ударом по объектам энергетики. Синоптики дают относительно оптимистичный прогноз".