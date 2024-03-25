Отопительный сезон досрочно завершает еще один город на Харьковщине
Следом за Харьковом досрочно прекратить подавать отопление в дома решило руководство Первомайского.
Тепло в Первомайском отключат 29 марта.
«Согласно Распоряжению городского головы от 25 марта 2024 года № 55 «Об окончании отопительного сезона 2023/2024 годов», принято решение закончить отопительный период жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры Первомайской городской территориальной громады, кроме объектов, отапливаемых альтернативными источниками отопления, в том числе государственного учреждения «Первомайская исправительная колония (№ 117)» и КНП «Первомайская центральная районная больница», с 29 марта 2023 года», — сообщил мэр города Николай Бакшеев.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в областном центре отопительный сезон завершится уже завтра, 26 марта. Это связано с сокрушительным ударом, который нанесла российская армия харьковской энергетике, разрушив ТЭЦ-5. Чтобы восстановить электроснабжение в городе, придется «пожертвовать» теплом. Также это даст возможность подать в дома горячую воду.
Читайте также: Восстанавливать ТЭЦ-5 под Харьковом после обстрела россиян будут не один год
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бакшеев, новости Харькова, отопительный сезон, Первомайский;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Отопительный сезон досрочно завершает еще один город на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 20:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следом за Харьковом досрочно прекратить подавать отопление в дома решило руководство Первомайского".