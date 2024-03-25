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Отопительный сезон досрочно завершает еще один город на Харьковщине

Общество 20:23   25.03.2024
Оксана Горун
Отопительный сезон досрочно завершает еще один город на Харьковщине Фото: Харьковский горсовет

Следом за Харьковом досрочно прекратить подавать отопление в дома решило руководство Первомайского.

Тепло в Первомайском отключат 29 марта.

«Согласно Распоряжению городского головы от 25 марта 2024 года № 55 «Об окончании отопительного сезона 2023/2024 годов», принято решение закончить отопительный период жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры Первомайской городской территориальной громады, кроме объектов, отапливаемых альтернативными источниками отопления, в том числе государственного учреждения «Первомайская исправительная колония (№ 117)» и КНП «Первомайская центральная районная больница», с 29 марта 2023 года», — сообщил мэр города Николай Бакшеев.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в областном центре отопительный сезон завершится уже завтра, 26 марта. Это связано с сокрушительным ударом, который нанесла российская армия харьковской энергетике, разрушив ТЭЦ-5. Чтобы восстановить электроснабжение в городе, придется «пожертвовать» теплом. Также это даст возможность подать в дома горячую воду.

Читайте также: Восстанавливать ТЭЦ-5 под Харьковом после обстрела россиян будут не один год

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 20:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следом за Харьковом досрочно прекратить подавать отопление в дома решило руководство Первомайского".