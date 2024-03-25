Опалювальний сезон достроково завершує ще одне місто на Харківщині
Слідом за Харковом достроково припинити подавати опалення до будинків вирішило керівництво Первомайського.
Тепло в Первомайському відключать 29 березня.
“Шановна громада! Згідно із Розпорядженням міського голови від 25 березня 2024 року № 55 “Про закінчення опалювального сезону 2023/2024 років”, прийняте рішення закінчити опалювальний період житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури Первомайської міської територіальної громади крім об’єктів, що опалюються альтернативними джерелами опалення, в тому числі державної установи “Первомайська виправна колонія (№ 117)” та КНП “Первомайська центральна районна лікарня”, з 29 березня 2023 року”, – повідомив мер міста Микола Бакшеєв.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в обласному центрі опалювальний сезон завершиться вже завтра, 26 березня. Це пов’язано із нищівним ударом, якого завдала російська армія харківській енергетиці, зруйнувавши ТЕЦ-5. Щоб відновити електропостачання в місті, доведеться “пожертвувати” опаленням. Також це дасть можливість подати до будинків гарячу воду.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 20:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідом за Харковом достроково припинити подавати опалення до будинків вирішило керівництво Первомайського".