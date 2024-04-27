Главные новости Харькова 27 апреля: оккупанты ударили по Салтовскому району
Фото: Вадим Беликов
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
01:20
Прилетело рядом с медицинским учреждением — Терехов
«На данный момент без пострадавших — в медучреждении повылетали стекла. Но это предварительная информация», — пишет городской голова.
01:08
Оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова — Синегубов
Начальник ХОВА сообщает, что информации о пострадавших пока нет. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.
00:45
Несколько взрывов было слышно в Харькове около 00:30
Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает, что оккупанты наносят удары.
«Харьков под ударом! Враг бьет по городу. Уже несколько взрывов», — пишет мэр Игорь Терехов.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:30. О ракетной опасности для Харьковской области командование Воздушных сил ВСУ сообщило в 00:31.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ракети, синегубов, терехов, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 27 апреля: оккупанты ударили по Салтовскому району»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 01:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".