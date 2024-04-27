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Главные новости Харькова 27 апреля: оккупанты ударили по Салтовскому району

Происшествия 01:20   27.04.2024
Елена Нагорная
Главные новости Харькова 27 апреля: оккупанты ударили по Салтовскому району Фото: Вадим Беликов

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

01:20

Прилетело рядом с медицинским учреждением — Терехов

«На данный момент без пострадавших — в медучреждении повылетали стекла. Но это предварительная информация», — пишет городской голова.

01:08

Оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова — Синегубов

Начальник ХОВА сообщает, что информации о пострадавших пока нет. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.

00:45

Несколько взрывов было слышно в Харькове около 00:30

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает, что оккупанты наносят удары.

«Харьков под ударом! Враг бьет по городу. Уже несколько взрывов», — пишет мэр Игорь Терехов.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:30. О ракетной опасности для Харьковской области командование Воздушных сил ВСУ сообщило в 00:31.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 01:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".