Главные новости Харькова 27 апреля: оккупанты ударили по Салтовскому району

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

01:20

Прилетело рядом с медицинским учреждением — Терехов

«На данный момент без пострадавших — в медучреждении повылетали стекла. Но это предварительная информация», — пишет городской голова.

01:08

Оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова — Синегубов

Начальник ХОВА сообщает, что информации о пострадавших пока нет. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.

00:45

Несколько взрывов было слышно в Харькове около 00:30

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает, что оккупанты наносят удары.

«Харьков под ударом! Враг бьет по городу. Уже несколько взрывов», — пишет мэр Игорь Терехов.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:30. О ракетной опасности для Харьковской области командование Воздушных сил ВСУ сообщило в 00:31.