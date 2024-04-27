Головні новини Харкова 27 квітня: окупанти вдарили по Салтівському району

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

01:20

Прилетіло поряд з медичним закладом – Терехов

“На даний момент без постраждалих – у медустанові повилітали шибки. Але це попередня інформація”, – пише міський голова.

01:08

Окупанти вдарили по Салтівському району Харкова – Синєгубов

Начальник ХОВА повідомляє, що інформації про постраждалих наразі немає. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.

00:45

Декілька вибухів було чутно в Харкові близько 00:30

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтверджує, що окупанти завдають ударів.

«Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів», – пише мер Ігор Терехов.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:30. Про ракетну небезпеку для Харківської області командування Повітряних сил ЗСУ повідомило о 00:31.