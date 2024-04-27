Головні новини Харкова 27 квітня: окупанти вдарили по Салтівському району
Фото: Вадим Беликов
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
01:20
Прилетіло поряд з медичним закладом – Терехов
“На даний момент без постраждалих – у медустанові повилітали шибки. Але це попередня інформація”, – пише міський голова.
01:08
Окупанти вдарили по Салтівському району Харкова – Синєгубов
Начальник ХОВА повідомляє, що інформації про постраждалих наразі немає. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.
00:45
Декілька вибухів було чутно в Харкові близько 00:30
Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтверджує, що окупанти завдають ударів.
«Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів», – пише мер Ігор Терехов.
Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:30. Про ракетну небезпеку для Харківської області командування Повітряних сил ЗСУ повідомило о 00:31.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ракети, сінєгубов, терехов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 01:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".