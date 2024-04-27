Масований ракетний удар по Україні та атаки на Харківщині: зведення Генштабу
Вночі армія РФ била по Україні крилатими ракетами різних типів, а на фронті за добу зафіксували 94 бойові зіткнення, повідомив вранці 27 квітня Генштаб ЗСУ.
“Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Інформація щодо даної атаки уточнюється”, – поінформували в Генштабі.
Нагадаємо, по Харкову вночі вдарили двома ракетами із ЗРК С-300 – “приліт” на території медкомплексу, де на момент удару знаходилося близько 1000 осіб. Є поранена.
“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Піщане, Глушківка та Водяне Харківської області“, – зазначили у зведенні ГШ.
Під ударами артилерії за добу було понад 110 населених пунктів України. Росіяни завдали 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснили 83 обстріли з РСЗВ.
На фронті зафіксували 94 бойові зіткнення.
“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області”, – зазначили в Генштабі.
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Авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження окупантів. Ракетники вразили два райони зосередження особового складу, одну РЛС, один склад боєприпасів, три засоби ППО, одну станцію РЕБ і один склад матеріально-технічних засобів противника.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 08:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ била по Україні крилатими ракетами різних типів, а на фронті за добу зафіксували 94 бойові зіткнення, повідомив вранці 27 квітня Генштаб ЗСУ".