Массированный ракетный удар по Украине и атаки на Харьковщине: сводка Генштаба
Ночью армия РФ била по Украине крылатыми ракетами различных типов, а на фронте за сутки зафиксировали 94 боевых столкновения, сообщил утром 27 апреля Генштаб ВСУ.
«Ночью, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты разных типов. Информация по данной атаке уточняется», — проинформировали в Генштабе.
Напомним, по Харькову ночью ударили двумя ракетами из ЗРК С-300 — «прилет» на территории медкомплекса, где в момент удара находилось около 1000 человек. Есть раненая.
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Дергачи, Высокая Яруга, Липцы, Огурцово, Песчаное, Глушковка и Водяное Харьковской области», — отметили в сводке ГШ.
Под ударами артиллерии за сутки было более 110 населенных пунктов Украины. Россияне нанесли 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершили 83 обстрела из РСЗО.
На фронте зафиксировали 94 боевых столкновения.
«На Купянском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области», — отметили в Генштабе.
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Авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики поразили два района сосредоточения личного состава, одну РЛС, один склад боеприпасов, три средства ПВО, одну 1 станцию РЭБ и один склад материально-технических средств противника.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 08:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ била по Украине крылатыми ракетами различных типов, а на фронте за сутки зафиксировали 94 боевых столкновения, сообщил утром 27 апреля Генштаб ВСУ".