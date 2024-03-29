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У Харкові вимагають прибрати дошку, що присвячена маршалові Конєву (фото)

Політика 10:14   29.03.2024
Оксана Горун
У Харкові вимагають прибрати дошку, що присвячена маршалові Конєву (фото) Фото: “Деколонізація. Україна”

Деколонізатори продовжують наполягати на повній зачистці міста від російських та радянських топонімів, покажчиків та назв. Зокрема – домагаються, щоб із будівлі на колишній вулиці Маршала Конєва у Харкові зняли анотаційну дошку. 

З серпня 2023 року у Харкові немає вулиці маршала Конєва. Проте, на самому початку вулиці – досі є покажчики та анотаційна дошка. Надіслали звернення з вимогою провести демонтаж. А враховуючи, що всі об’єкти доволі низько розміщені – це шанс отримати цікаві трофеї невідомим патріотам“, – написали автори telegram-каналу “Деколонізація. Україна”.

Окрім “боротьби з Конєвим”, деколонізатори також продовжують зачищати Харків від покажчиків зі старими назвами вулиць. За кілька днів вони повідомили про демонтаж вказівника у провулку Червонопрапорному, який перейменували ще 2016 року. Вимагають прибрати цілу серію покажчиків на колишньому проспекті Косіора.

деколонізація у Харкові
Фото: “Деколонізація. Україна”

“Станіслав Косіор — безпосередній організатор політики геноциду українського народу, що виявився в ліквідації “українізації” та проведенні політики русифікації, організації штучного Голодомору 1932–1933 років в Україні”, – наголосили в посту каналу “Деколонізація Україна”.

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Також низка покажчиків “вулиця Плеханівська” все ще є на вул. Георгія Тарасенка. Декілька штук уже зняли, щодо інших звернулися до Харківської міськради з проханням очистити вулицю.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 10:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деколонізатори продовжують наполягати на повній зачистці міста від російських та радянських топонімів, покажчиків та назв. Зокрема – домагаються, щоб із будівлі на колишній вулиці Маршала Конєва у Харкові зняли анотаційну дошку".