У Харкові вимагають прибрати дошку, що присвячена маршалові Конєву (фото)
Деколонізатори продовжують наполягати на повній зачистці міста від російських та радянських топонімів, покажчиків та назв. Зокрема – домагаються, щоб із будівлі на колишній вулиці Маршала Конєва у Харкові зняли анотаційну дошку.
“З серпня 2023 року у Харкові немає вулиці маршала Конєва. Проте, на самому початку вулиці – досі є покажчики та анотаційна дошка. Надіслали звернення з вимогою провести демонтаж. А враховуючи, що всі об’єкти доволі низько розміщені – це шанс отримати цікаві трофеї невідомим патріотам“, – написали автори telegram-каналу “Деколонізація. Україна”.
Окрім “боротьби з Конєвим”, деколонізатори також продовжують зачищати Харків від покажчиків зі старими назвами вулиць. За кілька днів вони повідомили про демонтаж вказівника у провулку Червонопрапорному, який перейменували ще 2016 року. Вимагають прибрати цілу серію покажчиків на колишньому проспекті Косіора.
“Станіслав Косіор — безпосередній організатор політики геноциду українського народу, що виявився в ліквідації “українізації” та проведенні політики русифікації, організації штучного Голодомору 1932–1933 років в Україні”, – наголосили в посту каналу “Деколонізація Україна”.
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Також низка покажчиків “вулиця Плеханівська” все ще є на вул. Георгія Тарасенка. Декілька штук уже зняли, щодо інших звернулися до Харківської міськради з проханням очистити вулицю.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: деколонизация, конев, маршал, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 10:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деколонізатори продовжують наполягати на повній зачистці міста від російських та радянських топонімів, покажчиків та назв. Зокрема – домагаються, щоб із будівлі на колишній вулиці Маршала Конєва у Харкові зняли анотаційну дошку".