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В Харькове требуют убрать доску, посвященную маршалу Коневу (фото)

Общество 10:14   29.03.2024
Оксана Горун
В Харькове требуют убрать доску, посвященную маршалу Коневу (фото) Фото: «Деколонизация Украина»

Деколонизаторы продолжают настаивать на полной зачистке города от российских и советских топонимов, указателей и названий. В частности — добиваются, чтобы со здания на бывшей улице Маршала Конева в Харькове сняли аннотационную доску. 

«С августа 2023 года в Харькове нет улицы маршала Конева. Однако, в самом начале улицы до сих пор есть указатели и аннотационная доска. Направили обращение с требованием провести демонтаж. А учитывая, что все объекты достаточно низко расположены – это шанс получить интересные трофеи неизвестным патриотам», — написали авторы telegram-канала «Деколонизация. Украина».

Кроме «борьбы с Коневым» деколонизаторы также продолжают зачищать Харьков от указателей со старыми названиями улиц. За несколько дней они сообщили о демонтаже указателя в переулке Краснознаменном, который переименовали еще в 2016 году. Требуют убрать целую серию указателей на бывшем проспекте Косиора.

деколонизация в Харькове
Фото: «Деколонизация Украина»

«Станислав Косиор — непосредственный организатор политики геноцида украинского народа, который проявлялся в ликвидации украинизации и проведении политики русификации, организации искусственного Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — подчеркнули в посте канала «Деколонизация Украина».

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Также ряд указателей «улица Плехановская» все еще присутствует на ул. Георгия Тарасенко. Несколько штук уже сняли, по остальным обратились в Харьковский горсовет с просьбой очистить улицу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 10:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деколонизаторы продолжают настаивать на полной зачистке города от российских и советских топонимов, указателей и названий. В частности — добиваются, чтобы со здания на бывшей улице Маршала Конева в Харькове сняли аннотационную доску".