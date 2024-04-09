Двоє мародерів хотіли здати дорожній знак на металобрухт на Харківщині
37-річний чоловік та 41-річна жінка обікрали АЗС, щоб здати награбоване на металобрухт, повідомили у Нацполіції.
Наприкінці лютого поліціянти разом із ТРО зупинили автомобіль «ВАЗ» з причепом, де було більш ніж 115 кг виробів з металу.
З’ясувалося, що 37-річний водій та його 41-річна пасажирка викрали металеві предмети з території АЗС, яка тривалий час не працює через пошкодження після обстрілів. Дорогою вони ще поцупили дорожній знак, що належить облавтодору. Викрадене збиралися здати до пункту прийому металобрухту.
Правоохоронці вилучили речові докази.
9 квітня слідчі повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні крадіжки, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
Читайте також: Збирав металобрухт і залишився без стопи: подробиці НП на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: АЗС, вор, воровство, дорожный знак, металл, металлолом, Нацполиция, обокрали, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двоє мародерів хотіли здати дорожній знак на металобрухт на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 19:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "37-річний чоловік та 41-річна жінка обікрали АЗС, щоб здати награбоване на металобрухт, повідомили у Нацполіції.".