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Двоє мародерів хотіли здати дорожній знак на металобрухт на Харківщині

Події 19:17   09.04.2024
Оксана Якушко

37-річний чоловік та 41-річна жінка обікрали АЗС, щоб здати награбоване на металобрухт, повідомили у Нацполіції.

Наприкінці лютого поліціянти разом із ТРО зупинили автомобіль «ВАЗ» з причепом, де було більш ніж 115 кг виробів з металу.

З’ясувалося, що 37-річний водій та його 41-річна пасажирка викрали металеві предмети з території АЗС, яка тривалий час не працює через пошкодження після обстрілів. Дорогою вони ще поцупили дорожній знак, що належить облавтодору. Викрадене збиралися здати до пункту прийому металобрухту.

Правоохоронці вилучили речові докази.

9 квітня слідчі повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні крадіжки, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 19:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "37-річний чоловік та 41-річна жінка обікрали АЗС, щоб здати награбоване на металобрухт, повідомили у Нацполіції.".