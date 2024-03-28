Збирав металолом і залишився без стопи: подробиці НП на Харківщині

У селі Петрівка Циркунівської громади 27 березня чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, 48-річний чоловік внаслідок підриву залишився без правої стопи. Наразі йому надають медичну допомогу.

У ГУ Нацполіції в Харківській області з’ясували, що постраждалий наступив на невідомий предмет, коли збирав металолом у полі. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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